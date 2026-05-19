Три футболиста рассматриваются в качестве потенциальных замен полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса в составе сборной Испании на чемпионат мира 2026 года.

По информации инсайдера Решада Рахмана, в число кандидатов входят вингеры Ансу Фати из «Монако» и Альберто Молейро из «Вильярреала», а также центральный полузащитник Пабло Форнальс из «Бетиса».

Ранее «Барселона» объявила, что Лопес получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы в матче 37-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (3:1). Ему предстоит операция. Окончательный состав сборной Испании на чемпионат мира будет объявлен 25 мая.