Нападающий «Монако» Ансу Фати может попасть в заявку сборной Испании на ЧМ-2026 вместо травмированного полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса. Об этом сообщает инсайдер Решад Рахман.

По данным источника, 23-летний форвард рассматривается тренерским штабом как один из основных кандидатов на замену выбывшему игроку.

Также в списке претендентов находятся Альберто Молейро из «Вильярреала» и Пабло Форнальс из «Бетиса». Окончательное решение по заявке будет принято ближе к турниру.

В текущем сезоне Фати провёл во французском чемпионате 25 матчей и забил 11 голов.