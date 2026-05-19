Капитан «Зенита» Дуглас Сантос поделился эмоциями после попадания в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.

На групповом этапе турнира команда Карло Анчелотти встретится со сборными Марокко, Гаити и Шотландии. Мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля.

Футболист отметил, что этот момент стал для него одним из самых значимых в карьере.

«Этот день запомнится надолго. Благодарю Бога за всё, что Он сделал для меня», — написал Дуглас Сантос в социальных сетях.

Ранее сине-бело-голубые выиграли чемпионат России-2025/26