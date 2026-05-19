Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа стал совладельцем испанского клуба «Эстремадура 1924», который по итогам сезона поднялся в третий по силе дивизион страны.

«NXTPLAY инвестирует туда, где видит аутентичные проекты, людей, которые знают, что делают, и реальный потенциал для создания чего‑то грандиозного. У "Эстремадуры" есть всё это. Это клуб с богатой историей в испанском футболе, прекрасными болельщиками и руководством, которое из года в год показывает, как построить серьёзный проект. Мы пришли как партнёры, чтобы внести свой вклад в то, что уже работает, и поддержать клуб в самом сложном сезоне», — сказал Куртуа изданию Marca.

Куртуа уже несколько лет является соучредителем инвестиционной платформы NXTPLAY, которая вкладывается в спортивные проекты. Ранее компания приобрела часть акций французского «Ле Ман» (команда вышла в Лигу 1), теперь пришла очередь «Эстремадура 1924».