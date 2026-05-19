Капитан «Вест Хэма» Джаррод Боуэн в летнее трансферное окно вряд ли останется в своём клубе в случае вылета в Чемпионшип.

Джаррод Боуэн globallookpress.com

По данным The Guardian, сейчас на 29‑летнего вингера претендуют «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Сейчас Боуэна на портале Transfermarkt оценивают в 35 млн евро. Всего в этом сезоне он провёл за «молотобойцев» 41 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач.

По данным источника, у «Вест Хэма» не лучшее финансовое положение, и клуб будет вынужден продать ведущих игроков на 100 млн фунтов, чтобы соблюсти финансовый фэйр‑плей.