Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о возможном уходе Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити».
Испанский специалист подчеркнул, что не считает возможным обсуждать подобные сообщения до официального заявления самого тренера.
«Думаю, когда Пеп сам примет решение и публично его озвучит, тогда это можно будет обсуждать», — сказал Артета BBC.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть клуб по окончании сезона. Испанец работает в английской команде с 2016 года.
На данный момент Манчестер Сити занимает второе место в таблице АПЛ, уступая лидерство «Арсеналу» , который возглавляет чемпионскую гонку.