Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Алексея Сутормина, высказался о будущем футболиста.

«Сутормин покидает "Крылья Советов" по истечению контракта. Переговоров с клубом не будет. В ближайшее время будет известно о новой команде Алексея», — приводит слова Клюева « Спорт-Экспресс ».

Таким образом, Сутормин получит статус свободного агента и сможет бесплатно перейти в новую команду.

В минувшем сезоне 32-летний Сутормин принял участие в 22 матчах во всех турнирах и не отличился результативными действиями.