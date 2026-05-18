Голкипер «Баварии» Александр Нюбель покинет клуб в летнее трансферное окно, как сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Нынешний сезон он проводит в «Штутгарте» на правах аренды, и его контракт с этим клубом истекает в июне. По информации источника, «Бавария» намерена либо продать игрока, либо вновь отдать его в аренду, но уже с возможностью выкупа.

Контракт Нюбеля с «Баварией» действителен до 2030 года, а его годовой доход составляет около 11-12 миллионов евро. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.