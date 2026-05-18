Статистический портал Sofascore опубликовал список лучших игроков сезона Лиги 1, основываясь на их средних оценках за выступления в турнире.

Сборная лучших игроков Лиги 1 сезона-2025/2026

Вратарь: Эрве Коффи («Анже») — 7,35.

Защитники: Маланг Сарр («Ланс») — 7,21; Лукас Бералдо («ПСЖ») — 7,25; Айсса Манди («Лилль») — 7,24.

Полузащитники: Витинья («ПСЖ») — 7,21; Валентин Ронжье («Ренн») — 7,21; Брэдли Баркола («ПСЖ») — 7,21; Илан Кеббаль («Париж») — 7,39; Флорьян Товен («Ланс») — 7,23; Арон Деннум («Тулуза») — 7,20.

Нападающий: Мэйсон Гринвуд («Марсель») — 7,37.

Матвей Сафонов, российский вратарь парижского клуба «ПСЖ», не вошел в этот список.  Несмотря на то что он начинал 15 матчей в чемпионате Франции, всего за сезон 27-летний футболист сыграл 26 встреч в различных турнирах.