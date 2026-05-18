Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался о перспективах команды в следующем сезоне Бундеслиги.

«Я понимаю, что от нас ждут прогресса — выше, дальше, быстрее. Однако не стоит рассчитывать, что в следующем году мы сможем бросить вызов "Баварии". Я предпочитаю реалистично оценивать ситуацию: у мюнхенского клуба значительно более солидный бюджет и куда более звёздный состав», — приводит слова Ковача Bayern & Germany в соцсети.

Напомним, что в завершившемся сезоне «Боруссия» финишировала второй и выиграла серебряные медали. Отставание «шмелей» от первой «Баварии» составило 16 очков.