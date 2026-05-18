Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн обратился к болельщикам клуба с прощальной речью, в которой поблагодарил их за поддержку и вновь извинился за свой уход в «Барселону».

35-летний форвард завершит выступления за мадридский клуб по окончании сезона и продолжит карьеру в американской MLS в составе «Орландо». Гризманн уже выступал за «Атлетико» в период с 2014 по 2019 год, затем перешёл в «Барселону», а спустя два года вернулся обратно в Мадрид.

В своём обращении французский нападающий отметил, что не до конца осознавал, насколько сильно его ценят в клубе, когда принимал решение об уходе. Он назвал тот переход ошибкой, но подчеркнул, что после возвращения постарался максимально помочь команде.

«Спасибо вам всем за всё, болельщики. Это было невероятное время. Я хочу еще раз извиниться за тот переход в "Барселону". Я не осознавал, как меня здесь любят. Я был молод. Я совершил ошибку, но я всё обдумал, и в итоге мы с командой сделали всё возможное для моего возвращения», — сказал форвард в своей прощальной речи, обращенной к болельщикам.