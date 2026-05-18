В матче предпоследнего, 37-го тура испанской Примеры « Барселона » на своем поле выиграла у « Бетиса » со счетом 3:1.
Первый мяч в этой игре был забит на 28-й минуте, а забил его Рафинья. На 62-й минуте он же сделал дубль. Спустя семь минут Иско с пенальти отыграл один мяч, на 74-й минуте Жоау Канселу вновь сделал преимущество каталонцев уверенным и установил окончательный результат на табло.
Результат матча
БарселонаБарселона3:1БетисСевилья
1:0 Рафаэл Диас 28' 2:0 Рафаэл Диас 62' 2:1 Иско 69' пен. 3:1 Жоау Канселу 74'
Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Эрик Гарсия (Рональд Араухо 63'), Жерар Мартин, Жоау Канселу, Гави, Марк Берналь (Даниэль Ольмо 75'), Фермин Лопес (Алекс Бальде 46'), Педри, Рафаэл Диас (Руни Барджи 63'), Роберт Левандовски (Марк Касадо 85')
Бетис: Альваро Вальес, Хуниор Фирпо, Натан, Эктор Бельерин, Джовани Ло Чельсо (Иско 46'), Нельсон Деосса, Софьян Амрабат (Марк Рока 80'), Альваро Фидальго (Седрик Бакамбу 46'), Диего Гомес, Абде Эззальзули (Родриго Рикельме 79'), Антони (Эсекьель Авила 85')
Жёлтая карточка: Жюль Кунде 38' (Барселона)
«Барселона» набрала 94 балла и уже давно досрочно стала чемпионом Испании, «Бетис» с 57 очками идет пятым.