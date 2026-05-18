В матче предпоследнего, 37-го тура испанской Примеры « Барселона » на своем поле выиграла у « Бетиса » со счетом 3:1.

Первый мяч в этой игре был забит на 28-й минуте, а забил его Рафинья. На 62-й минуте он же сделал дубль. Спустя семь минут Иско с пенальти отыграл один мяч, на 74-й минуте Жоау Канселу вновь сделал преимущество каталонцев уверенным и установил окончательный результат на табло.

Результат матча Барселона Барселона 3:1 Бетис Севилья 1:0 Рафаэл Диас 28' 2:0 Рафаэл Диас 62' 2:1 Иско 69' пен. 3:1 Жоау Канселу 74' Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Эрик Гарсия ( Рональд Араухо 63' ), Жерар Мартин, Жоау Канселу, Гави, Марк Берналь ( Даниэль Ольмо 75' ), Фермин Лопес ( Алекс Бальде 46' ), Педри, Рафаэл Диас ( Руни Барджи 63' ), Роберт Левандовски ( Марк Касадо 85' ) Бетис: Альваро Вальес, Хуниор Фирпо, Натан, Эктор Бельерин, Джовани Ло Чельсо ( Иско 46' ), Нельсон Деосса, Софьян Амрабат ( Марк Рока 80' ), Альваро Фидальго ( Седрик Бакамбу 46' ), Диего Гомес, Абде Эззальзули ( Родриго Рикельме 79' ), Антони ( Эсекьель Авила 85' ) Жёлтая карточка: Жюль Кунде 38' (Барселона)

Статистика матча 9 Удары в створ 2 5 Удары мимо 2 63 Владение мячом 37 6 Угловые удары 4 3 Офсайды 4 7 Фолы 8

«Барселона» набрала 94 балла и уже давно досрочно стала чемпионом Испании, «Бетис» с 57 очками идет пятым.