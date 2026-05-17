В 37‑м туре итальянской Серии А «Рома» на своём поле переиграла «Лацио» со счётом 2:0.

Джанлука Манчини

Главным героем встречи стал капитан хозяев Джанлука Манчини, оформивший дубль на 40‑й и 66‑й минутах.

Также на 70‑й минуте команды остались в неравных составах.  Были удалены защитник «Ромы» Уэсли и хавбек «Лацио» Николо Ровелла.

Результат матча

РомаРимРома2:0ЛациоЛациоРим
1:0 Джанлука Манчини 40' 2:0 Джанлука Манчини 66'
Рома:  Миле Свилар,  Джанлука Манчини (Ян Зёлковский 83'),  Эван Н'Дика (Девин Ренс 37'),  Марио Эрмосо,  Зеки Челик,  Бриан Кристанте,  Нейл Эль-Айнауи,  Уэсли Франса,  Никколо Писилли (Стефан Эль-Шаарави 46'),  Пауло Дибала (Артем Довбик 88'),  Дониелл Мален (Матиас Соуле 84')
Лацио:  Алессио Фурланетто,  Нуну Тавареш,  Оливер Провстгор,  Марио Хила,  Тома Башич,  Николо Ровелла,  Кеннет Тейлор (Дэниел Мальдини 62'),  Адам Марушич,  Тейянни Нослин (Мануэль Лаццари 80'),  Булайе Диа (Фисайо Деле-Баширу 62'),  Маттео Канчелльери (Густав Исаксен 71')
Жёлтые карточки:  Марио Эрмосо 42',  Стефан Эль-Шаарави 85'  —  Кеннет Тейлор 21',  Маттео Канчелльери 42',  Нуну Тавареш 64'
Красные карточки:  Уэсли Франса 70'  —  Николо Ровелла 70'

В 38‑м туре «Рома» будет гостить у «Вероны», а «Лацио» примет «Пизу».