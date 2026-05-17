В 37‑м туре итальянской Серии А «Рома» на своём поле переиграла «Лацио» со счётом 2:0.
Главным героем встречи стал капитан хозяев Джанлука Манчини, оформивший дубль на 40‑й и 66‑й минутах.
Также на 70‑й минуте команды остались в неравных составах. Были удалены защитник «Ромы» Уэсли и хавбек «Лацио» Николо Ровелла.
Результат матча
РомаРим2:0ЛациоРим
1:0 Джанлука Манчини 40' 2:0 Джанлука Манчини 66'
Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини (Ян Зёлковский 83'), Эван Н'Дика (Девин Ренс 37'), Марио Эрмосо, Зеки Челик, Бриан Кристанте, Нейл Эль-Айнауи, Уэсли Франса, Никколо Писилли (Стефан Эль-Шаарави 46'), Пауло Дибала (Артем Довбик 88'), Дониелл Мален (Матиас Соуле 84')
Лацио: Алессио Фурланетто, Нуну Тавареш, Оливер Провстгор, Марио Хила, Тома Башич, Николо Ровелла, Кеннет Тейлор (Дэниел Мальдини 62'), Адам Марушич, Тейянни Нослин (Мануэль Лаццари 80'), Булайе Диа (Фисайо Деле-Баширу 62'), Маттео Канчелльери (Густав Исаксен 71')
Жёлтые карточки: Марио Эрмосо 42', Стефан Эль-Шаарави 85' — Кеннет Тейлор 21', Маттео Канчелльери 42', Нуну Тавареш 64'
Красные карточки: Уэсли Франса 70' — Николо Ровелла 70'
В 38‑м туре «Рома» будет гостить у «Вероны», а «Лацио» примет «Пизу».