«Райо Вальекано» обыграл «Вильярреал» (2:0) в матче 37-го тура испанской Примеры.
У хозяев голы записали на свой счет Серхио Камельо на 28-й минуте и Алешандре Журавский на 47-й минуте.
Результат матча
Райо ВальеканоМадрид2:0ВильярреалВильярреал
1:0 Серхио Камельо 28' 2:0 Александр Алемао 47'
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Пеп Чаварриа (Альфонсо Эспино 81'), Пате Сисс, Оскар Валентин, Унаи Лопес (Абдул Мумин 82'), Оскар Трехо (Педро Диас 66'), Хорхе де Фрутос, Александр Алемао (Фран Перес 74'), Серхио Камельо (Карлос Мартин 74')
Вильярреал: Арнау Тенас, Серхи Кардона, Рафа Марин, Вилли Камбвала (Логан Кошта 77'), Сантьяго Моуриньо, Альберто Молейро, Пап Гуй (Даниэль Парехо 72'), Сантьяго Комесанья (Томас Парти 64'), Тажон Бушанан (Альфон Гонсалес 46'), Тани Олувасейи (Херар Морено 63'), Айосе Перес
Жёлтые карточки: Флорьян Лежён 61', Унаи Лопес 82' — Сантьяго Моуриньо 90+6'
После этого матча «Райо Вальекано» занимает 8-е место в таблице Примеры с 47-ю очками в активе. «Вильярреал» — на 3-й позиции (69).