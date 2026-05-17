Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли высказался о своем будущем в клубе.

Себастьян Поконьоли

«Поступали ли мне какие-либо сигналы от руководства клуба?  Я завершу сезон, как и должно быть, сохраняя своё видение.  Наш тренерский штаб сосредоточен на нынешнем составе команды.  Вопросы о моём будущем следует задать позже.  Я сфокусирован на работе, не забегаю вперёд.

У нас впереди ещё одна игра.  Самое главное — иметь план и придерживаться его.  В футболе зачастую именно структуру делает разницу.  Я по-прежнему убеждён, мы можем многое извлечь из нынешнего сезона, чтобы стать лучше.  Надеюсь стать частью долгосрочного проекта клуба.

Хочу ли я остаться?  Конечно!  Этот вопрос меня удивил.  Мне очень нравилось работать в нынешнем сезоне.  Мы должны потрудиться, чтобы создать нечто мощное», — цитирует Поконьоли Get French Football News.

Напомним, что в настоящий момент «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1 и не сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов.