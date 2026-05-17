Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер имеет проблемы с левой икроножной мышцей, информирует сайт клуба.

Легенда мюнхенцев получил травму в игре 34‑го тура Бундеслиги против «Кёльна» (5:1) и был заменён по ходу встречи в середине второго тайма.

Сейчас Нойер тренируется в щадящем режиме вне поля, пока точный срок его восстановления неизвестен.

В текущем сезоне голкипер сыграл 37 матчей и пропустил в них 40 мячей, в 11 играх сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Финал Кубка Германии состоится 23 мая, в нём «Бавария» сразится со «Штутгартом».