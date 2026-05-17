Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о втором месте команды по итогам текущего сезона.

«Эмоции? Негативные. Были близки к чемпионству, но не смогли добиться нужного результата. Я доволен всем сезоном, после чемпионского было сложно, чтобы у команды была та же злость и страсть, но это удалось добиться. Провели хороший сезон, забили много мячей. Боролись до конца, отдали все силы. Поблагодарили наших болельщиков.

Против "Спартака" (в суперфинале Кубка России) нужно сыграть агрессивно, будет важно то, кто будет выигрывать единоборства. В Москве это не совсем получилось, а в Краснодаре получилось. Думаю, что это будет определяющим фактором. У них много хороших футболистов», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» финишировал на втором месте по итогам сезона РПЛ, отстав на два очка от первого «Зенита».