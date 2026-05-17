«Осер» одержал гостевую победу над «Лиллем» (2:0) в матче 34-го тура французской Лиги 1.

Лассин Синайоко — автор дубля в ворота «Лилля» globallookpress.com

В составе гостей дублем отметился Лассин Синайоко, отличившись на 32-й и 90-й минутах встречи.

Результат матча

ЛилльЛилльЛилль0:2ОсерОсерОсер
0:1 Лассин Синайоко 32' 0:2 Лассин Синайоко 90'
Лилль:  Берке Озер,  Натан Нгой,  Айсса Манди,  Ромен Перро (Калвин Вердонк 46'),  Айюб Буадди,  Набиль Бенталеб (Этан Мбаппе 46'),  Бенжамен Андре,  Хакон-Арнар Харальдссон (Гаэтан Перрен 82'),  Фелиш Коррея (Осам Сахрауи 62'),  Матиас Фернандес,  Ngal'ayel Mukau (Оливье Жиру 46')
Осер:  Донован Леон,  Гидеон Менса,  Синали Дьоманде,  Ламин Си,  Кевин Дануа,  Элиша Овусу,  Науиру Ахамада,  Секу Мара (Марвен Сеная 82'),  Дэнни Намасо (Хосуэ Казимир 72'),  Лассин Синайоко,  Telli Siwe
Жёлтые карточки:  Хакон-Арнар Харальдссон 41',  Натан Нгой 43',  Бенжамен Андре 60'  —  Дэнни Намасо 67',  Донован Леон 82'

По итогам сезона «Лилль» занял 3-е место в таблице Лиги 1 с 61-м очком в активе.  «Осер» — на 15-й позиции с 34 баллами.