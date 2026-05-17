«Осер» одержал гостевую победу над «Лиллем» (2:0) в матче 34-го тура французской Лиги 1.

В составе гостей дублем отметился Лассин Синайоко, отличившись на 32-й и 90-й минутах встречи.

Результат матча

Лилль Лилль 0:2 Осер Осер

0:1 Лассин Синайоко 32' 0:2 Лассин Синайоко 90'

Лилль: Берке Озер, Натан Нгой, Айсса Манди, Ромен Перро ( Калвин Вердонк 46' ), Айюб Буадди, Набиль Бенталеб ( Этан Мбаппе 46' ), Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон ( Гаэтан Перрен 82' ), Фелиш Коррея ( Осам Сахрауи 62' ), Матиас Фернандес, Ngal'ayel Mukau ( Оливье Жиру 46' )

Осер: Донован Леон, Гидеон Менса, Синали Дьоманде, Ламин Си, Кевин Дануа, Элиша Овусу, Науиру Ахамада, Секу Мара ( Марвен Сеная 82' ), Дэнни Намасо ( Хосуэ Казимир 72' ), Лассин Синайоко, Telli Siwe

Жёлтые карточки: Хакон-Арнар Харальдссон 41', Натан Нгой 43', Бенжамен Андре 60' — Дэнни Намасо 67', Донован Леон 82'