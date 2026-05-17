«Осер» одержал гостевую победу над «Лиллем» (2:0) в матче 34-го тура французской Лиги 1.
В составе гостей дублем отметился Лассин Синайоко, отличившись на 32-й и 90-й минутах встречи.
Результат матча
ЛилльЛилль0:2ОсерОсер
0:1 Лассин Синайоко 32' 0:2 Лассин Синайоко 90'
Лилль: Берке Озер, Натан Нгой, Айсса Манди, Ромен Перро (Калвин Вердонк 46'), Айюб Буадди, Набиль Бенталеб (Этан Мбаппе 46'), Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон (Гаэтан Перрен 82'), Фелиш Коррея (Осам Сахрауи 62'), Матиас Фернандес, Ngal'ayel Mukau (Оливье Жиру 46')
Осер: Донован Леон, Гидеон Менса, Синали Дьоманде, Ламин Си, Кевин Дануа, Элиша Овусу, Науиру Ахамада, Секу Мара (Марвен Сеная 82'), Дэнни Намасо (Хосуэ Казимир 72'), Лассин Синайоко, Telli Siwe
Жёлтые карточки: Хакон-Арнар Харальдссон 41', Натан Нгой 43', Бенжамен Андре 60' — Дэнни Намасо 67', Донован Леон 82'
По итогам сезона «Лилль» занял 3-е место в таблице Лиги 1 с 61-м очком в активе. «Осер» — на 15-й позиции с 34 баллами.