В матче 30-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Акрон». Команды встретятся 17 мая в 18:00 мск.

Для команд этот матч имеет важное значение. «Крылья Советов» не хотят опускаться в зону плей-офф, тогда как «Акрон» находится там и располагается от самарцев в двух баллах. Таким образом, если хозяев устроит ничья, то для гостей приемлемым результатом станет только победа.

В прошлый раз команды сыграли вничью 1:1. До этого «Акрон» дважды обыграл «Крылья Советов» в РПЛ. Получается, что «крылышки» не выигрывают у этого соперника 3 поединка подряд. Удастся ли им избежать дополнительных матчей плей-офф?

Котировки букмекеров: 2.28 — победа «Крыльев Советов», 3.55 — ничья, 3.05 — победа «Акрона».

Согласно прогнозу ИИ, команды закончат нулевой ничьей.

