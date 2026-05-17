Российский комментатор Денис Казанский высказался о чемпионстве «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

В последнем 30-м туре чемпионата России «сине-бело-голубые» обыграли «Ростов» со счетом 1:0, гарантировав себе первое место по итогам сезона. «Краснодар» расположился на 2-й строчке.

«Ну, вот и всё! Поздравляю вас, товарищи, с окончанием чемпионата России по футболу. Всех, кто болел за своих — с победами и поражениями! Последний тур хранил в себе интриги столько же, сколько таинственности в хозяйственном мыле или в двери комнаты без стен. "Зенит" сделал своё дело и спокойно распаковал подарок от "Краснодара" с бело-голубыми лентами.

"Быки" могут утешать себя только самим фактом борьбы со всемогущим "Зенитом" до последнего тура. И в таком чемпионате два года подряд претендовать — сильно! Но вкус у этого утешения горький. "Зенит" забирает очередной чемпионат. С невыдающейся игрой по качеству. Глядя на индивидуальное мастерство состава, казалось, это будет быстрее и легче. Соотношение класса, цены, возможностей и реальности выглядит критично.

Но какая разница, если историки футбола в Петербурге могут выдыхать? Новых поводов для научной трактовки даты праздника этот сезон не подарил. Главный критерий — результат. Он есть. Болельщиков "Зенита" с победой», — написал Казанский в телеграм-канале.