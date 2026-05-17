В 37‑м туре итальянской Серии А «Ювентус» потерпел домашнее поражение от «Фиорентины» со счётом 0:2.
Голы в этом матче забили Шер Ндур на 34‑й минуте с ассиста Монора Саломона и Роландо Мандрагора на 83‑й минуте.
Результат матча
ЮвентусТурин0:2ФиорентинаФлоренция
0:1 Шер Ндур 34' 0:2 Роландо Мандрагора 83'
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли (Федерико Гатти 80'), Андреа Камбьязо (Хефрен Тюрам 69'), Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Теун Коопмейнерс (Жереми Бога 46'), Шику Консейсау (Эдон Жегрова 69'), Кенан Йылдыз (Фабио Миретти 90'), Душан Влахович
Фиорентина: Давид де Хеа, Фабьяно Паризи (Джек Харрисон 32'), Робин Гозенс (Luis Balbo 74'), Лука Раньери (Роландо Мандрагора 64'), Марин Понграчич, Шер Ндур, Николо Фаджоли (Альберт Гудмундссон 63'), Марко Брешианини (Пьетро Комуццо 64'), Манор Соломон, Роберто Пикколи, Dodo
Жёлтые карточки: Марин Понграчич 22' (Фиорентина), Джек Харрисон 85' (Фиорентина), Альберт Гудмундссон 90+1' (Фиорентина)
Красная карточка: Лука Раньери 72' (Фиорентина)
«Ювентус» с 68 очками опустился на шестую строчку. «Фиорентина» с 38 очками занимает 15‑ю позицию.