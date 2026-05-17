В 37‑м туре итальянской Серии А «Ювентус» потерпел домашнее поражение от «Фиорентины» со счётом 0:2.

Голы в этом матче забили Шер Ндур на 34‑й минуте с ассиста Монора Саломона и Роландо Мандрагора на 83‑й минуте.

Результат матча Ювентус Турин 0:2 Фиорентина Флоренция 0:1 Шер Ндур 34' 0:2 Роландо Мандрагора 83' Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли ( Федерико Гатти 80' ), Андреа Камбьязо ( Хефрен Тюрам 69' ), Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Теун Коопмейнерс ( Жереми Бога 46' ), Шику Консейсау ( Эдон Жегрова 69' ), Кенан Йылдыз ( Фабио Миретти 90' ), Душан Влахович Фиорентина: Давид де Хеа, Фабьяно Паризи ( Джек Харрисон 32' ), Робин Гозенс ( Luis Balbo 74' ), Лука Раньери ( Роландо Мандрагора 64' ), Марин Понграчич, Шер Ндур, Николо Фаджоли ( Альберт Гудмундссон 63' ), Марко Брешианини ( Пьетро Комуццо 64' ), Манор Соломон, Роберто Пикколи, Dodo Жёлтые карточки: Марин Понграчич 22' (Фиорентина), Джек Харрисон 85' (Фиорентина), Альберт Гудмундссон 90+1' (Фиорентина) Красная карточка: Лука Раньери 72' (Фиорентина)

Статистика матча 9 Удары в створ 4 10 Удары мимо 3 58 Владение мячом 42 6 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 16 Фолы 12

«Ювентус» с 68 очками опустился на шестую строчку. «Фиорентина» с 38 очками занимает 15‑ю позицию.