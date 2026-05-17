Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался по итогам победы над «Локомотивом» (3:1).

Дмитрий Игдисамов globallookpress.com

«Сегодня была более приятная ситуация, нежели со "Спартаком". Мы не опирались на матч первого круга, только если эмоционально. За такие удары (гол Воробьева) надо давать сдачу.

После 2:0 отошли назад? Это динамика игры. Она не бывает ровной. В тот момент "Локомотиву" надо было отыгрываться. Понимали, что они будут раскрываться, можно будет забегать за спину. Жаль, что воспользовались этим только в конце матча. Респект ребятам, что выдержали натиск. Я доволен ими, какую игру показали и как выполнили установку на игру.

Я прибавил во всем за этот сезон — контроль эмоций, реакция на складывающуюся игру, замены соперника. Тренировать молодых игроков и больших профессионалов это не одно и то же», — цитирует Игдисамова «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА занял итоговое пятое место в завершившемся сезоне РПЛ.