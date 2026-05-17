Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался по итогам победы над «Локомотивом» (3:1).

Дмитрий Игдисамов
Дмитрий Игдисамов globallookpress.com

«Сегодня была более приятная ситуация, нежели со "Спартаком".  Мы не опирались на матч первого круга, только если эмоционально.  За такие удары (гол Воробьева) надо давать сдачу.

После 2:0 отошли назад?  Это динамика игры.  Она не бывает ровной.  В тот момент "Локомотиву" надо было отыгрываться.  Понимали, что они будут раскрываться, можно будет забегать за спину.  Жаль, что воспользовались этим только в конце матча.  Респект ребятам, что выдержали натиск.  Я доволен ими, какую игру показали и как выполнили установку на игру.

Я прибавил во всем за этот сезон — контроль эмоций, реакция на складывающуюся игру, замены соперника.  Тренировать молодых игроков и больших профессионалов это не одно и то же», — цитирует Игдисамова «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА занял итоговое пятое место в завершившемся сезоне РПЛ.