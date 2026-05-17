Главный тренер « Локомотива» Михаил Галактионов высказался об итогам текущего сезона.

Напомним, что москвичи стали третьими и выиграли бронзовые медали РПЛ.

«Поздравляю команду, клуб, болельщиков. Впервые за пять лет оказался призером. Можно было лучше, безусловно, но сегодня надо сказать, что эта команда в РПЛ завоевала медали. Это большой шаг в их карьере.

По телефону сейчас говорил с Евсеевым. Поблагодарил его, он поздравил с медалями. В стыковых матчах буду болеть за махачкалинское "Динамо". Нам воздалось за то, что мы старались, трудились и в целом мы это заслужили», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».