Главный тренер « Локомотива» Михаил Галактионов высказался об итогам текущего сезона.

Михаил Галактионов globallookpress.com

Напомним, что москвичи стали третьими и выиграли бронзовые медали РПЛ.

«Поздравляю команду, клуб, болельщиков.  Впервые за пять лет оказался призером.  Можно было лучше, безусловно, но сегодня надо сказать, что эта команда в РПЛ завоевала медали.  Это большой шаг в их карьере.

По телефону сейчас говорил с Евсеевым.  Поблагодарил его, он поздравил с медалями.  В стыковых матчах буду болеть за махачкалинское "Динамо".  Нам воздалось за то, что мы старались, трудились и в целом мы это заслужили», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».