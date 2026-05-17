«Эльче» одержал победу над «Хетафе» (1:0) в матче 37-го тура испанской Примеры.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 19-й минуте благодаря точному удару Виктора Чуста.

На 39-й минуте игрок «Хетафе» Джене получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Результат матча

Эльче Эльче 1:0 Хетафе Хетафе

1:0 Виктор Чуст 19'

Эльче: Матиас Дитуро, Виктор Чуст ( Буба Сангаре 85' ), Давид Аффенгрубер, Педро Бигас, Альваро Родригес ( Хосан 86' ), Грэйди Диангана ( Джон Дональд 84' ), Марк Агуадо ( Лукас Сепеда 84' ), Гонсало Вильяр, Тете Моренте, Херман Валера, Андре Силва ( Адрия Педроса 66' )

Хетафе: Давид Сория, Хуан Иглесиас, Саид Ромеро, Домингуш Дуарте ( Абдель Абкар 72' ), Даконам Ортега Дьене, Аллан Ньом ( Luis Vasquez 71' ), Марио Мартин ( Велько Бирманчевич 85' ), Мауро Арамбарри, Луис Милья, Мартин Сатриано, Damian Caceres

Жёлтые карточки: Андре Силва 66' (Эльче), Альваро Родригес 69' (Эльче), Мартим Нету 78' (Эльче)

Красная карточка: Даконам Ортега Дьене 39' (Хетафе)