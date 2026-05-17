«Эльче» одержал победу над «Хетафе» (1:0) в матче 37-го тура испанской Примеры.
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 19-й минуте благодаря точному удару Виктора Чуста.
На 39-й минуте игрок «Хетафе» Джене получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Результат матча
1:0 Виктор Чуст 19'
Эльче: Матиас Дитуро, Виктор Чуст (Буба Сангаре 85'), Давид Аффенгрубер, Педро Бигас, Альваро Родригес (Хосан 86'), Грэйди Диангана (Джон Дональд 84'), Марк Агуадо (Лукас Сепеда 84'), Гонсало Вильяр, Тете Моренте, Херман Валера, Андре Силва (Адрия Педроса 66')
Хетафе: Давид Сория, Хуан Иглесиас, Саид Ромеро, Домингуш Дуарте (Абдель Абкар 72'), Даконам Ортега Дьене, Аллан Ньом (Luis Vasquez 71'), Марио Мартин (Велько Бирманчевич 85'), Мауро Арамбарри, Луис Милья, Мартин Сатриано, Damian Caceres
Жёлтые карточки: Андре Силва 66' (Эльче), Альваро Родригес 69' (Эльче), Мартим Нету 78' (Эльче)
Красная карточка: Даконам Ортега Дьене 39' (Хетафе)
После этого матча «Эльче» располагается на 17-й позиции в таблице Примеры с 42 очками в активе. «Хетафе» — на 7-й строчке с 48-ю баллами.