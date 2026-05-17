Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ против «Акрона».

Сергей Булатов — главный тренер «Крыльев Советов» globallookpress.com

«Сегодня главный матч сезона. Мы настроены только на победу. Понимаем, что Фернандо (Костанца) значимая фигура, его присутствие важно для команды. Игра всё покажет.

У нас есть свои идеи и наработки, посмотрим, как удастся их реализовать на поле», — сказал Булатов «Матч ТВ».

Матч между «Акроном» и «Крыльями Советов» состоится сегодня, 17-го мая в 18:00 мск.