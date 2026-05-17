Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о повторении рекорда по голевым передачам в чемпионате Англии за один сезон.

«Все знали, что мне важно было сделать хотя бы ещё одну голевую передачу. Они изо всех сил пытались забить после моих пасов. Сегодня, вероятно, были моменты, когда мне следовало отдать пас, а не бить по воротам.

Очень рад голевой передаче, но больше всего рад победе и тому, что смог завершить сезон на высокой ноте», — приводит слова Фернандеша ESPN.

В матче против «Ноттингем Форест» (3:2) португалец отметился голевой передачей. Таким образом, Бруну Фернандеш оформил 20 ассистов в 34-х встречах АПЛ.