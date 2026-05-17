В 30‑м туре российской Премьер‑лиги калининградская «Балтика» дома проиграла московскому «Динамо» — 1:2.

Константин Тюкавин
Константин Тюкавин globallookpress.com

На 8‑й минуте счёт открыл вингер бело‑голубых Артур Гомес с передачи Даниила Фомина.

Хозяева отыгрались после точного удара Дерика Ласерды, ему ассистировал Эльдар Чивич.

Второй мяч «Динамо» забило на 71‑й минуте — его автором стал Константин Тюкавин.

Результат матча

БалтикаКалининградБалтика1:2ДинамоДинамоМосква
0:1 Артур Гомес 8' 1:1 Derik Lacerda 55'
Балтика:  Андерсон,  Lyubakov,  Varatynov,  Gassama,  Kovalev,  Mourid,  Belikov,  Beveev,  Petrov,  Derik Lacerda,  Titkov
Динамо:  Давид Рикардо,  Артур Гомес,  Lunev,  Zaydenzal,  Marichal,  Skopintsev,  Marinkin,  Fomin,  Moumi Ngamaleu,  Okishor,  Tyukavin

После этой победы у московского клуба стало 45 очков и седьмое место.  «Балтика» (46) — шестая.