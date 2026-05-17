В 30‑м туре российской Премьер‑лиги калининградская «Балтика» дома проиграла московскому «Динамо» — 1:2.
На 8‑й минуте счёт открыл вингер бело‑голубых Артур Гомес с передачи Даниила Фомина.
Хозяева отыгрались после точного удара Дерика Ласерды, ему ассистировал Эльдар Чивич.
Второй мяч «Динамо» забило на 71‑й минуте — его автором стал Константин Тюкавин.
1:2
0:1 Артур Гомес 8' 1:1 Derik Lacerda 55'
Балтика: Андерсон, Lyubakov, Varatynov, Gassama, Kovalev, Mourid, Belikov, Beveev, Petrov, Derik Lacerda, Titkov
Динамо: Давид Рикардо, Артур Гомес, Lunev, Zaydenzal, Marichal, Skopintsev, Marinkin, Fomin, Moumi Ngamaleu, Okishor, Tyukavin
После этой победы у московского клуба стало 45 очков и седьмое место. «Балтика» (46) — шестая.