Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался об итогах завершившегося сезона РПЛ.

«Мы сейчас на половине пути. Но больше всего меня радует, как реагируют болельщики и стадион. Какой нам дают импульс болельщики. Большая им за это благодарность. Мы понимаем, что поначалу посещаемость была невысокой. Но теперь ходит все больше людей. Здорово видеть, что им нравится игра. Мы видим, как они реагируют. Хотим радовать их еще больше в следующем сезоне. И многое будет зависеть от ситуации на трансферном рынке, работа идет.

Следующий сезон? Безусловно, задача амбициозная. Все в нашем клубе хотят стремиться вверх в таблице. Как пример — "Балтика" со скромным бюджетом отлично провела сезон, бились за топ‑позиции. Мы тоже хотим претендовать на топ‑5 в следующем сезоне. У нас есть эти амбиции. И сыграть так, как мы удачно выступали в конце этого чемпионата. Отрыв от пятого места у нас совсем небольшой», — приводит слова Артиги «Матч ТВ».

Напомним, что «Рубин» завершил сезон РПЛ на восьмой строчке в турнирной таблице.