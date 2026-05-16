Дортмундская «Боруссия» одолела «Вердер» (2:0) в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги.
У «шмелей» голами отметились Серу Гирасси на 59-й минуте и Ян Коуто на 90+5-й минуте.
Результат матча
ВердерБремен0:2Боруссия ДДортмунд
0:1 Серу Гирасси 59' 0:2 Ян Коуту 90+5'
Вердер: Мио Бакхаус, Исаак Шмидт (Марко Грюлль 53'), Амос Пипер (Марко Фридль 46'), Оливье Деман, Йенс Стаге, Сенне Линен, Кэмерон Пуэртас (Патрис Чович 71'), Романо Шмид (Леонардо Биттенкорт 90'), Карим Кулибали, Джастин Нджинма, Salim Musah (Самюэль Мбангуля 71')
Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон (Ян Коуту 88'), Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Феликс Нмеча, Серу Гирасси (Фабиу Силва 83'), Максимилиан Байер (Карни Чуквуэмека 70'), Джоб Беллингем (Карим Адейеми 83'), Samuele Inacio (Юлиан Брандт 70'), Luca Reggiani
Дортмундская «Боруссия» завершила сезон на 2-й позиции в таблице Бундеслиги с 73 очками в активе. «Вердер» — на 15-й строчке с 32 баллами.