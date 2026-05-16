Нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Англии против «Челси» (1:0).

«На тренировках я уже пару раз забивал такие голы, сегодня всё получилось идеально. По правде сказать, всё случилось так быстро. Я получил мяч, и мне быстро пришлось принять решение.

Ещё никогда до этого я не боролся за подобные трофеи, это для меня что-то новое. Надеюсь, мы сможем довести все свои дела до конца. В детстве я всегда мечтал выступать за топ-клуб, мой путь сюда был долгим, но я благодарен за это.

Первое, что мне сказал Хосеп Гвардиола, когда я перешёл в клуб, было: "Не меняй своей игры". Мы стараемся контролировать мяч, но он всё равно хочет, чтобы я оставался собой и создавал немного хаоса. Не думаю, что сегодня мы как-то отпразднуем эту победу, будем готовиться ко вторнику», — приводит слова Семеньо BBC.

После этого матча «Манчестер Сити» завоевал Кубок Англии. В чемпионате страны «горожане» занимают 2-е место в таблице с 77-ю очками в активе, отставая от «Арсенала» на два балла.