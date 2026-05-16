«Фиорентина» официально объявила о расторжении контракта с бывшим главным тренером Стефано Пиоли.

Как сообщили в пресс-службе флорентийского клуба, стороны достигли соглашения о прекращении сотрудничества.

«Благодаря плодотворному сотрудничеству между "Фиорентиной" и Стефано Пиоли было достигнуто соглашение о расторжении контракта. Клуб желает Стефано удачи в продолжении профессиональной карьеры», — говорится в официальном заявлении.

Пиоли возглавил «Фиорентину» летом прошлого года после ухода из саудовского «Аль-Насра», однако уже в ноябре был отправлен в отставку. На тот момент команда занимала последнее место в турнирной таблице Серии А.

После назначения Паоло Ваноли результаты «фиалок» улучшились. За два тура до завершения чемпионата Италии клуб располагается на 15-й позиции и уже обезопасил себя от вылета из элитного дивизиона.