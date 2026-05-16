Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сыграет на чемпионате мира 2026-го года в составе сборной Германии. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Стало известно, что главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсман уже принял решение включить в заявку Нойера на предстоящий мундиаль.

Если травма икроножной мышцы в матче Бундеслиги против «Кельна» (5:1) не повлечёт серьёзных последствий, то Нойер примет участие в чемпионате мира.

Ранее стало известно, что 40-летний голкипер продлил контракт с «Баварией» до лета 2027-го года.