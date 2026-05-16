Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель высказался о целях своей команды в следующем сезоне РПЛ.

«За счет чего команда может прибавить в следующем сезоне? Нам в любом случае есть куда расти. Тренерский штаб это понимает и говорит, что мы можем выступать лучше.

За какие места можем бороться? Это футбол — здесь возможно все, даже первое место. И мы серьезно об этом говорим. У нас такие же игроки, как и у остальных команд: две ноги, две руки.

Состав команды действительно способен бороться за медали? Мы уже доказали, что можем бороться за медали. Сейчас у нас семь игр без побед, что‑то пошло не так. Но мы можем бороться за медали в следующем сезоне, хотя он будет сложнее нынешнего», — сказал Мендель «Матч ТВ».

После 29-и туров в РПЛ «Балтика» занимает 6-е место в таблице с 46-ю очками в активе, отставая от тройки лидеров на 7 пунктов.