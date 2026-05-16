Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал новость о том, что «Спартак» не будет продлевать контракт с полузащитником Тео Бонгонда.

«Повлияла покупка игроков на ту же позицию. Нельзя сказать, что он провалился в "Спартаке". Он ярко начал, но постепенно отошёл на второй план. Хотя футболист интересный.

Наличие новых игроков просто сдвинуло его в состояние неликвидности», — сказал Корнеев «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Бонгонда провел за «Спартак» 4 матча в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.