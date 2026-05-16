Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«30-летний полузащитник покинет "Спартак" по окончании сезона. За три года Бонгонда провёл за красно-белых 75 матчей, в которых забил 16 мячей. Мы благодарим Тео за время, проведённое в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — гласит заявление пресс-службы клуба.

Таким образом, Бонгонда получит статус свободного агента и сможет бесплатно перейти в новую команду.

В текущем сезоне Бонгонда провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.