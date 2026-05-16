Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил работу Хуана Карседо на посту наставника «Спартака».
«До назначения было понятно, что это не тренер, который появился случайно. По его играм в "Пафосе" было видно, что существует тренерская рука. Мы видим тренера. Мне кажется, это интересный специалист. Понятно, что давайте сейчас не будем шапкозакидательством заниматься, как это в "Спартаке" происходит, но, по крайней мере, видишь человека, который никуда не дёргается. Он спокойно делает свою работу, и пока мы даже о "Спартаке" что-то негативное перестали слышать», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а также пробился в Суперфинал Кубка России.