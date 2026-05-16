Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе в матче против «Кельна» (5:1).

«Я знаю, что больше не могу бежать быстрее своих футболистов. Я был готов к тому, что меня обольют пивом. Сегодня было важно придерживаться нашего стиля игры и демонстрировать свою энергию на поле. Именно так обычно мы и побеждаем.

Мы показали хорошую игру в первом тайме. После перерыва нам пришлось немного помучиться, но мы смогли прийти в себя. Это отличительная особенность нашей команды. Теперь же нам следует насладиться этим моментом.

Чувствуем, что находимся в действительно хорошей форме и что финал Кубка Германии состоится в подходящее время. Это финал, и мы хотим играть с полной уверенностью. Мы с нетерпением ждём поездки туда, очень хотим победить», — цитирует Компани клубная пресс-служба.

«Бавария», которая досрочно завоевала чемпионство, завершила сезон с 89 очками. «Кельн» (32 балла) — 14-й.