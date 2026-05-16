Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе в матче против «Кельна» (5:1).

Венсан Компани
Венсан Компани globallookpress.com

«Я знаю, что больше не могу бежать быстрее своих футболистов.  Я был готов к тому, что меня обольют пивом.  Сегодня было важно придерживаться нашего стиля игры и демонстрировать свою энергию на поле.  Именно так обычно мы и побеждаем.

Мы показали хорошую игру в первом тайме.  После перерыва нам пришлось немного помучиться, но мы смогли прийти в себя.  Это отличительная особенность нашей команды.  Теперь же нам следует насладиться этим моментом.

Чувствуем, что находимся в действительно хорошей форме и что финал Кубка Германии состоится в подходящее время.  Это финал, и мы хотим играть с полной уверенностью.  Мы с нетерпением ждём поездки туда, очень хотим победить», — цитирует Компани клубная пресс-служба.

«Бавария», которая досрочно завоевала чемпионство, завершила сезон с 89 очками.  «Кельн» (32 балла) — 14-й.