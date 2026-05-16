Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Кристиян Бистрович — полузащитник «Акрона» globallookpress.com

«Как правильно подходить к дерби?  Думаю, что для каждого футболиста это самый желанный матч.  Для меня всегда участие в таких играх — большое удовольствие.  Полные трибуны, и для меня даже лучше, если мы играем на выезде, когда все против нас, — победа тогда ещё более сладкая!  Давление болельщиков соперника не мешает, а наоборот, даёт дополнительную энергию.

В чем преимущество "Акрона" перед "Крыльями"?  У нас очень хороший командный дух и всегда отличная атмосфера в команде.  Уверен, мы проявим это в сложный момент, покажем, что мы хорошая команда с характером.

Чего ожидаю от соперника по матчу заключительного тура?  Понятно, что у них были кадровые изменения. "Крылья" долго играют в Премьер-Лиге, и они тоже будут делать всё возможное, чтобы остаться в РПЛ.  Нам надо просто быть на пару процентов сильнее, чем они.  Всё в наших силах», — приводит слова Бистровича официальный сайт «Акрона».

Матч между «Крыльями Советов» и «Акроном» состоится завтра, 17-го мая в 18:00 мск.