Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Как правильно подходить к дерби? Думаю, что для каждого футболиста это самый желанный матч. Для меня всегда участие в таких играх — большое удовольствие. Полные трибуны, и для меня даже лучше, если мы играем на выезде, когда все против нас, — победа тогда ещё более сладкая! Давление болельщиков соперника не мешает, а наоборот, даёт дополнительную энергию.

В чем преимущество "Акрона" перед "Крыльями"? У нас очень хороший командный дух и всегда отличная атмосфера в команде. Уверен, мы проявим это в сложный момент, покажем, что мы хорошая команда с характером.

Чего ожидаю от соперника по матчу заключительного тура? Понятно, что у них были кадровые изменения. "Крылья" долго играют в Премьер-Лиге, и они тоже будут делать всё возможное, чтобы остаться в РПЛ. Нам надо просто быть на пару процентов сильнее, чем они. Всё в наших силах», — приводит слова Бистровича официальный сайт «Акрона».

Матч между «Крыльями Советов» и «Акроном» состоится завтра, 17-го мая в 18:00 мск.