Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа вновь прокомментировал ситуацию вокруг Килиана Мбаппе и опроверг слухи о конфликте с французским нападающим.

Ранее Мбаппе выразил недовольство тем, что остался в запасе на матч чемпионата Испании против «Овьедо». Кроме того, в СМИ появилась информация, что Арбелоа якобы назвал форварда лишь четвёртым нападающим команды. Наставник «сливочных» заявил, что никогда не говорил ничего подобного.

«Я прекрасно понимаю чувства игроков, когда они не выходят на поле. Знаю, что Килиан был недоволен в тот день, и мне это нравится. Я бы не понял, если бы Килиан Мбаппе не хотел играть за свою команду даже в такой ситуации. Для меня это абсолютно нормально», — приводит слова Арбелоа AS.

Испанский специалист подчеркнул, что его отношения с французским форвардом остаются хорошими и никаких серьёзных проблем между ними нет.

В воскресенье, 17 мая, «Реал» проведёт выездной матч 37-го тура Ла Лиги против «Севильи».