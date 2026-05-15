Капитан «Ростова» Илья Вахания подвел итоги сезона для команды.

Илья Вахания globallookpress.com

«Когда теряешь за один сезон трёх лидеров — всю центральную ось — тяжело на что-то претендовать. Конечно, "Ростов" хочет биться за более высокие места, и это ощущалось. Команда показала характер в концовке, когда это было нужно, и решила задачу, но занести этот сезон в актив вряд ли можем — хочется большего. И лично мне тоже, конечно», — цитирует Ваханию «Чемпионат».

«Ростов» с 33 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ за тур до конца и не поменяет свое положение.