Звёздный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о проблемах с коленом, с которыми он столкнулся по ходу сезона.

Французский форвард подчеркнул, что доверяет медицинскому штабу клуба и не считает, что в «Реале» могли допустить ошибку при диагностике его состояния.

«В "Реале" никогда не ошибаются с обследованиями, потому что это лучший клуб в мире», — заявил Мбаппе Marca.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 42 встречи во всех турнирах за «Реал», забил 41 гол и отдал семь результативных передач.