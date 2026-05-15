Рафаэл Леау может покинуть «Милан» летом, как сообщает Corriere dello Sport.

В воскресенье он пропустит матч с «Дженоа» из-за дисквалификации. Его последняя игра сезона состоится 24 мая против «Кальяри». После этого он планирует оценить свое будущее.

Португальский вингер и миланский клуб могут расстаться после семи лет совместной работы. В последних матчах против «Удинезе», «Ювентуса» и «Аталанты» его освистывали болельщики, и это вызвало у него недовольство.

Для «Милана» Леау больше не является неприкасаемым игроком. Его дальнейшее пребывание в клубе находится под вопросом, несмотря на контракт до 30 июня 2028 года.

«Россонери» готовы рассмотреть предложения в диапазоне от 50 до 60 миллионов евро за Леау. Текущие отступные в 175 миллионов евро кажутся несоразмерными его реальной стоимости.

В текущем сезоне Леау сыграл 28 матчей в Серии А, забив девять голов и отдав три результативные передачи.