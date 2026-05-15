Полузащитник «Рубина» Богдан Йочич высказался об игре команды во второй части сезона.

«Задача была сыграть со "Спартаком" хорошо, целостно. Мы играли в Москве с топовой командой. Не всегда получается побеждать, но главное — играть. Знаю, что наш соперник стоит на вылет. У нас есть мотивация обыграть "Пари НН".

Игра команды весной? Хороший тренерский штаб нам поставил интересный футбол, в котором мы добываем результат. У каждого тренера есть свои задачи. Чуть больше играем с мячом сейчас. Изменился ли подход? Да вроде нет. Не проигрывали девять игр до этого, думаю, мы заслужили», — цитирует Йочича «Советский спорт».

Матч между командами состоится 17 мая в Казани. Начало — 18:00 мск