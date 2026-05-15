Полузащитник «Рубина» Богдан Йочич высказался об игре команды во второй части сезона.

Богдан Йочич globallookpress.com

«Задача была сыграть со "Спартаком" хорошо, целостно.  Мы играли в Москве с топовой командой.  Не всегда получается побеждать, но главное — играть.  Знаю, что наш соперник стоит на вылет.  У нас есть мотивация обыграть "Пари НН".

Игра команды весной?  Хороший тренерский штаб нам поставил интересный футбол, в котором мы добываем результат.  У каждого тренера есть свои задачи.  Чуть больше играем с мячом сейчас.  Изменился ли подход?  Да вроде нет.  Не проигрывали девять игр до этого, думаю, мы заслужили», — цитирует Йочича «Советский спорт».

Матч между командами состоится 17 мая в Казани.  Начало — 18:00 мск