Наставник «Крыльев Советов» Сергей Булатов сообщил, что его футболисты прекрасно понимают важность игры 30‑го тура РПЛ против «Акрона», поэтому дополнительно накачивать их перед встречей не потребуется.

«Настраивать никого не нужно. Мы понимаем, что 11 месяцев работы свелись к одному матчу. Поэтому все понимают важность этой игры.

Нужно понимать, что "Акрон" с Артёмом Дзюбой и без него — это две разные команды. У них был не самый удачный отрезок весной, с которым они справились и начали набирать очки. Это очень неплохая команда, прежде всего по составу, и она доставляет всем неприятности. Это принципиальный соперник для нас, как и мы — принципиальный соперник для них», — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».

Матч заключительного, 30‑го тура РПЛ состоится 17 мая в 18:00 (мск). Сейчас «Крылья Советов» с 29 очками идут на 12‑м месте в таблице, а «Акрон» (27) располагается строчкой ниже.