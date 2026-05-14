Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о развязке чемпионской гонки в РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Александр Соболев («Зенит») globallookpress.com

«Уверен, что чемпионом станет "Зенит". "Краснодар" на финише психологически и физически не выдержал. "Зенит" не отпустит первое место, он не проиграет в заключительном туре.

А "Краснодар", наверное, футбольный бог наказал. Они два года назад не позволили "Динамо" завоевать "золото", а сейчас получилась "оборотка": "Динамо" отняло у них "золото". "Динамо" за себя постояло и взяло реванш, напомнив о матче 2024 года», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

«Зенит» за тур до финиша лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 65 очков. «Краснодар» с 63 баллами на второй строчке.