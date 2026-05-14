Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался по поводу возможного трансфера лидера железнодорожников Алексея Батракова в один из европейских клубов.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Лёша вообще ничего не говорит о возможном уходе из "Локомотива". Он спокойно доигрывает сезон, а уже потом будет смотреть и решать. Будет выбирать из клубов, которые на него выйдут, что‑то предложат. Конечно, это будет потеря, но все в "Локомотиве" будут рады, если он уедет в топ‑клуб. Может, кто‑нибудь раскроется и сможет его заменить», — сказал Сильянов «Чемпионату».

На портале Transfermarkt 20‑летнего Батракова сейчас оценивают в 25 млн евро. Некоторые СМИ сообщали о его возможном переходе в «ПСЖ».