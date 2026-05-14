Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв не против продолжить карьеру в своём клубе и ждёт предложения о новом контракте.

«Я читал, что сказал Павел Константинович (генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров), но переговоров и какой‑то конкретики по контракту пока нет. Конечно, я хочу продолжить выступать за "Динамо", выиграть трофей и остаться после завершения карьеры в этом клубе. Поэтому никаких альтернативных вариантов не рассматриваю», — сказал Лунёв «СЭ».

В этом сезоне 34‑летний голкипер сыграл 17 матчей, пропустил в них 20 мячей, 4 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт Лунёва истекает по окончании сезона.