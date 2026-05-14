Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о перспективах «сине-бело-голубых» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Что должно произойти в Ростове, чтобы "Зенит" упустил чемпионство? Что‑то неожиданное. В современном футболе достаточно много случаев с назначениями пенальти, с удалениями… Всё достаточно сложно и не всегда понятно. И часто это происходит. Потому если что‑то и помешает "Зениту" победить в этом матче, то что‑то из этого ряда событий. Основная задача здесь — не ошибиться. И тогда должно всё получиться.

Ждем, что кубок поедет в Санкт‑Петербург. Вряд ли сейчас кто‑то может рассуждать по‑другому. Все‑таки мы пытаемся апеллировать к логике. Просто сказать, что футбол есть футбол, а два соперника равны, в этом случае было бы неправильно.

Всем очевидно, что сейчас действительно всё в руках "Зенита". Не во всех матчах этого чемпионата было так, но здесь, думаю, футболисты и тренерский штаб не упустят эту возможность. Тем более понимая, как это произошло в прошлом году. Все это прочувствовали — футболисты, болельщики. Это будет мотивировать вдвойне», — сказал Игонин «Матч ТВ».

«Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 65-ю очками в активе, опережая «Краснодар» на 2 балла. В последнем туре чемпионата «сине-бело-голубые» сыграют против «Ростова» 17-го мая в 18:00 мск.