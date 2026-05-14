Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола считает, что от его команды мало что зависит в борьбе за золотые медали английской Премьер‑лиги.

Вчера, 13 мая, «горожане» разгромили в перенесённом матче 31‑го тура «Кристал Пэлас» со счётом 3:0 и сейчас отстают от «Арсенала» в таблице АПЛ на два очка за два тура до финиша чемпионата.

«Всё зависит от "Арсенала". Если они выиграют два матча — ничего не поделаешь, не о чем говорить. Всё, что мы можем, — быть рядом на всякий случай. Последние два матча будут тяжёлыми. И всё, что мы можем сделать сейчас — это как можно быстрее лечь спать и готовиться к Кубку Англии. Это то, что мы должны делать.

Но дело не только в финале Кубка Англии. Через три дня после него "Борнмут". Так что перелёт в Лондон, потом игроки будут дома с жёнами и детьми, так что усталость, усталость.

Я не могу требовать большего от игроков. Мы поедем на "Уэмбли" побеждать, и мы должны быть готовы физически и морально к матчу с командой, у которой не лучший сезон, но качество у неё есть. Конечно, они сделают всё возможное, и мы должны сделать всё возможное, чтобы попытаться победить», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.