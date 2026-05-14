Нападающий «Балтики» Брайан Хиль пользуется большим спросом на трансферном рынке.

По данным «СЭ», интерес к 24‑летнему колумбийцу проявляют сейчас несколько клубов РПЛ и бразильской Серии А.

«Балтика» не против отпустить своего бомбардира, но за сумму не менее 8 млн евро. При этом официальных предложений по Хилю в адрес калининградского клуба не поступало.

В текущем сезоне нападающий в 24 матчах забил 13 мячей и сделал одну голевую передачу. «Балтика» подписала его в январе 2025 года за 1,5 млн евро из колумбийского клуба «Депортес Толима».